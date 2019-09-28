На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) состоится финал соревнований в прыжках с шестом. В статусе одного из фаворитов выступит россиянка Анжелика Сидорова.

Напомним, спортсменка выйдет на соревнование в нейтральном статусе, так как IAAF в 12-й раз продлило дисквалификацию ВФЛА. 27 сентября Сидорова успешно преодолела стадию квалификации, выполнив норматив 4,60 метров.

Ей удалось преодолеть заданную высоту с первой попытки, до этого она не выходила в сектор. Также в квалификации выступили еще две россиянки — Алёна Лутковская и Ирина Иванова. Они завершили соревнования на высоте 4,35 м и не смогли пробиться в финальную часть турнира.

Финал в прыжках с шестом начнется в 20:40 по московскому времени.