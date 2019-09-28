Американский легкоатлет Кристиан Коулман уверен, что справедливо избежал наказания за пропуск трёх допинг-тестов во внесоревновательный период накануне чемпионата мира в Катаре.

«Не могу сказать, что было очень сложно справиться с проблемами, связанными с пропуском допинг-тестов. Я был простым темнокожим парнем, который шёл к своей мечте. Конечно, я не хотел разрушить свою репутацию», — заявил Коулман, слова которого приводит «Чемпионат».

Спортсмен, специализирующийся в беге на 100 м, подчеркнул, что старался не думать о случившемся и просто готовиться к соревнованиям. Он отметил, что люди очень любят критиковать других, поэтому не хотел что-либо объяснять.

На текущем чемпионате мира Коулман одержал победу, преодолев дистанцию за 9,76 секунды. Ранее спортсмена поддержал глава IAAF.