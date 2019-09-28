Американский спринтер Кристиан Коулман одержал победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар). Спортсмен победил на дистанции 100 метров, преодолев её за 9,76 секунды. Этот результат стал лучшим в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что накануне чемпионата мира Коулман пропустил три допинг-теста, однако не получил дисквалификацию.

Второе место занял его соотечественник Джастин Гэтлин, который отстал от победителя на 0,13 секунды. Замнклу тройку лидеров канадец Андре де Грассе, уступивший американцу всего 0,01 секунды.

Напомним, ранее глава IAAF поддержал Коулмана, избежавшего наказания за пропущенные допинг-тесты.