В чемпионате Испании состоялось мадридское дерби, в котором сошлись «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0. «Реал» не смог взять реванш за крупное поражение в межсезонье со счетом 3:7.

В этом матче «Реал» нанес 14 ударов, из них десять угодили в створ. «Сливочным» третий раз подряд удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Атлетико» играл вторым номером, нанеся по воротам Куртуа лишь один удар.

Отметим, что «Реал» не проиграл 18-й и 19-й гостевых матчей с «матрсниками». Также королевский клуб не проигрывает в семи последних встреч.

С 15 очками «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Атлетико» идет на третьем месте, имея 14 очков.