«Детройт» спустил российского нападающего Евгения Свечникова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

Свечников пропустил весь прошлый сезон — из-за реабилитации по реконструкции коленного сустава. Этим летом нападающий восстановился и провел хорошую предсезонную подготовку. В ходе игр предсезонки Свечников-старший набрал четыре очка (2+2) в пяти матчах. Несмотря на это он был отправлен в АХЛ.

Напомним, «Детройт» забрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. Всего в НХЛ 21-летний нападающий сыграл 16 матчей, в которых набрал четыре (2+2) очка при показателе полезности «–2».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 начнется 2 октября.