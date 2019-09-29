На автодроме «Сочи Автодром» сегодня, 29 сентября, состоится гонка Гран-при чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» — Гран-при России.

Начало заезда назначено на 14:10 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Квалификационные заезды выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал Хэмилтон Льюис. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не проводил квалификацию из-за поломки двигателя. Команда россиянина будет проводить силовую установку. В гонке Квят будет стартовать последним.