«Флорида», за которую выступает вратарь Сергей Бобровский и нападающий Евгений Дадонов встречалась с «Тампой» Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского. Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе обошлась без забитых шайб — 0:0.

Российские вратари не пропустили ни одной шайбы. В серии послематчевых буллитов единственный бросок забил Винсент Трочек из «Флориды». Бобровский не позволил себе забить даже после буллита.

Нападающий Никита Кучерова отыграл 21 минуту и 55 секунд без результативных действий. Экс-форвард СКА Евгений Дадонов нанес семь бросков в створ ворот.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября.