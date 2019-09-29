Главный тренер СКА Алексей Кудашов подытожил домашнюю серию СКА. Армейцы Петербурга уступили «Витязю» и по буллитам проиграли ЦСКА. А также взяли вверх над «Салаватом Юлаевом» и «Динамо».

По словам Кудашова, с «Динамо» (4:1) получилась боевая игра. Было много стычек и интересных моментов. Кудашов похвалил игроков за самоотдачу и реализованное большинство, но отметил, что в последнем компоненте до идеала пока далеко.

«Два поражения — это много», — подвел итог домашней серии СКА Кудашов.

Также тренер рассказал, что пока не стоит ждать возвращения шведского вратаря Маркуса Хелльберга, который не готов играть из-за повреждения.

В понедельник СКА открывает выездную серию матчем с рижским «Динамо».