Жена новоявленного полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выложила видео с матча 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (3:0). На нем фанаты «Ростова» эмоционально реагируют на объявление о подписании контракта с российским хавбеком. Объявление о том, что экс-заключенный будет выступать в команде Валерия Карпина было сделано прямо во время прошедшего матча.

Напомним, что 20 сентября 2019 года футбольный клуб Краснодар «зачистил» контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон. Уже через 8 дней Мамаев, выбирая между «Динамо» и «Ростовом», принял решение продолжить карьеру в донском клубе.

Мамаев, напомним, был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы.