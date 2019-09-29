Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, почему его пост про Федора Смолова исчез из ленты его твиттера. Сообщение было удалено через несколько часов после публикации. По словам Транькова, это было сделано случайно.

«Короче. Удалить хотел комментарий, написанный одной особью, но, так как больше читаю, чем пишу, удалилась ветка. Всё, что написал, моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всех пишущим мне гадости прошу хоть в Википедию зайти, а то пишете фигню, даже смешно», — написал Транько.

Напомним, Смолов во флэш-интервью раскритиковал решение об отмене его гола, предложив отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице РПД. Траньков сказал, что Смолов — бездарность, напомнив промах в матче с Хорватией на чемпионате мира 2018 года.