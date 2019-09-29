В заключительном матче группового этапа Кубка мира волейболистки сборной России уступили команде Бразилии. Встреча проходила в Осаке (Япония) и завершилась со счетом 3-1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:19) в пользу бразильянок. Несмотря на поражение, Россия осталась на третьем месте с 23 очками. Бразилия набрала 21 очко и занимает четвертое место.

Ранее сборная России провела десять матчей на Кубке мира и выиграла восемь раз. Помимо Кении, были повержены команды Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. На счету россиянок два поражения — от сборной Китая и команды США.

Напомним, Серджио Бузато является временно исполняющим обязанности главного тренера. Он занял эту должность после того, как команду покинул Вадим Панков.