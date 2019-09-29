Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком острую фразу в перерыве игры 11-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:0). Напомним, после незасчитанного гола Смолов отметил, что не удивлен таким положением вещей и что «Зениту» можно сразу отдать первое место.

После матча Смолов сказал, что не отказывается от своих слов, несмотря на победу.

«Повторил бы, конечно. Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было — то было», — сказал Смолов Тимуру Журавелю из «Матч ТВ» в подтрибунке.

Следом Смолову на пути повстречался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Некрасиво сказал в перерыве», —сказал Семак к Смолову.

«Ну да, извините», — ответил Федор.

«Локомотив», обыграв «Зенит» догнал петербургский клуб в турнирной таблице. У обоих клубом по 23 очка.