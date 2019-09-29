В первом круге турнира в Пекине россиянка Светлана Кузнецова, получившая wild-card от организаторов, проиграла американке Кистине Макхейл, которая пробилась в основную сетку через сито квалификации. Итоговый счет 0:6, 6:1, 3:6. Кузнецова впервые за три года проиграла сет со счетом 0:3. Матч продолжалась один час 52 минуты.

За это время в активе Кузнецовой два эйса, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из одиннадцати. Макхейл четыре раза подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и пять брейков.

За выход в третий круг Макхэйл сыграет против представительницы Дании Каролины Возняцки, посеянной под 16-м номером.

Возняцки является действующей чемпионкой этого турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша она выиграла у спортсменки из Латвии Анастасии Севастовой — 6:3, 6:3.