Самый высокооплачиваемый защитник в истории России Иван Проворов рассказал о предсезонной подготовке, которую он проходил в составе «Филадельфиии». Проворов провел три матча.

«Думаю, я играл хорошо, постепенно возвращаю игровые инстинкты. Мой прошлый матч был пять месяцев назад. Поэтому так здорово вернуться на лёд, играть вместе с парнями», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Проворов отметил, что сконцентрирован на том, чтобы хорошо начать регулярный чемпионат. Матч с «Чикаго» «Филадельфия» проведет в Праге. У игрока есть потребность набирать очки на старте в команде, которой поменялся тренер и есть перемены в составе.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Проворов сыграл 82 встречи и набрал 26 (7+19) очков. Всего за три сезона в составе «Флайерс» Проворов забил 30 голов и отдал 67 передач в 246 матчах.

Первое предложение от «Филадельфии» Проворов получил ещё в июне.