Дом бразильского полузащитника мадридского «Реала» Каземиро подвергся ограблению, когда футболист находился на поле в матче седьмого тура испанской Примеры с «Атлетико» (0:0). Во время ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро — грабители не причинили им вреда.

Это уже не первое ограбление домов известных футболистов. Грабители пользуются тем, что игроки не заняты на поле, а внимание их семей отвлечено на просмотр игры.

«Реал» просит игроков не загружать видео и фото своих домов в социальные сети. Впрочем, это не помогает — ограбления продолжаются.

Каземиро играет за мадридский клуб с 2013 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец забил один мяч и отдал одну результативную передачу в семи матчах чемпионата Испании.