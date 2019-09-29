Российская теннисистка Анна Блинкова, которая пробилась в основную сетку турнира в Пекине (Китай) через квалификацию, уступил в игре первого круга представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Итоговый счет встречи получился разгромным — 0:6, 1:6. Это первая победа Путинцевой на Блинковой в первом же матче.

Матч продолжался всего один час десять минут. За это время Путинцева не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В активе Блинковой два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в третий круг Путинцева сыграет с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти, которая начнет выступление на турнире со второго круга.

Действующей чемпионкой турнира в Пекине является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего чемпионата Китая она нанесла поражение латышки Анастасии Севастовой — 6:3, 6:3.