Обладатель восьми турниров «Большого шлема» Андре Агасси выразил свое мнение об игре россиянина Даниила Медведева. Недавно тот затащил турнир в Петербурге, сыграв в финалах в пяти турнирах подряд.

«Наверное, никогда раньше в теннисе не было игрока ростом 198 см, который так хорошо двигается», — цитирует Агасии Tennis 365.

По словам Агасии, он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, если соперник может сам отдать победу. У Медведева, по словам Агасии, очень высокий теннисный IQ, хорошие навыки как в атаке, так и в обороне.

Медведев на данный момент занимает четвертую позицию в рейтинге ATP. Недавно в финале турнира в Санкт-Петербурге россиянин одержал разобрал хорвата Борна Чорича со счётом 6:3, 6:1.