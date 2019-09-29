Финский нападающий СКА Йори Лехтеря объяснил свою результативность в матче с «Динамо». Финн забросил две шайбы, а СКА победил со счетом 4:1.

Лехтеря объяснил, почему так хорошо играет первое звено СКА.

«Я играю с двумя суперзвездами, это круто. Думаю, на моем месте и вы бы забросили», — отметил финн.

Лехтеря заметил, что в последних двух играх здорово играет в равных составах, да и в целом игра пять на пять удается. Финн заметил, что когда команда наладит большинство, станет еще сильнее.

Напомним, что Лехтеря играет в одной тройке с Владимиром Ткачевым и Сергеем Плотниковым.