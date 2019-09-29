В матче одиннадцатого тура РПЛ «Урал» на своем поле крупно уступил московскму ЦСКА. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 17-й минуте счет открыл защитник Хердур Магнуссон. В начале второго тайма счет увеличил Арнор Сигурдссон. На 66-й до крупного счет довел словенец Яка Бийол.

Голевые передачи сделали полузащитники Никола Влашич и Иван Обляков и защитник Мариу Фернандес сделали по голевой передачи.

ЦСКА с 25 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» занимает шестое место.