Наставник женской сборной России по волейболу Серджо Бузато подвел итоги матча одиннадцатого тура Кубка мира в Японии. Россиянки уступили команде Бразилии со счетом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

По словам Бузато, у нее осталось хорошее впечатление от игры своей команды. Но соперник был силен.

«Нам противостояла одна из лучших сборных и одна из лучших школ в мире. С Бразилией всегда интересно играть», — сказал Бузато после матча.

Ранее российская сборная уступила сборным Китая (0:3) и США (2:3), но обыграла команды из Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Кении (3:0).

Россия заняла третье место на Кубке мира.