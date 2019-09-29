Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская расстроилась в связи с тем, что премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием Алины Загитовой запланирована на ту же дату, что и шоу Плющенко — 27 декабря. Ледовое шоу Плющенко «Золушка» с участием Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой должно пройти в конце декабря и начале января.

Единственное, жаль, что поставили свою премьеру почему-то в один день с нами, хотя я с начала года трубила про 27 декабря. Буду, видимо, переносить звездную нашу премьеру на 28 декабря, чтобы не ставить наших общих друзей в неудобное положение, кого же из нас выбрать. Вот, уступлю, так как тот случай, что не жалко», — сообщила Рудковская в телеграме.

Напомним, что в шоу Навки выступит Алина Загитова. Фигуристка будет выступать в ее ледовом спектакле «Спящая красавица» только после того, как вернется с чемпионата России. Турнир будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря.