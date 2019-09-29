Боец UFC Тони Фергюсон объявил о своем скором возвращении в октагон. Спортсмен анонсировал свой новый бой.

«Получил сигнал, чемпион возвращается! Скоро новость о бое, оставайтесь на связи. Я снова в деле», — написал Фергюсон в инстаграме.

Ранее было известно, что Ферюсон станет следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова. Бой между ними хотели организовать уже четыре раза, однако он постоянно срывался по различным причинам.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в своем последнем бою одолел Дастина Порье, а Фергюсон победил Дональда Серроне.