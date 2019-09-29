Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал решение арбитра не засчитать гол в концовке встречи с «Локомотивом». Арбитр Вилков, посмотрев видеоповтор, отменил гол словака Роберта Мака.

По словам Ивановича, никаких претензий ни к кому не имеет, но не понимает, зачем судья находится на поле, если он десять раз смотрит повтор.

«Мы любим футбол, но каждый третий тур говорить не о футболе… Без комментариев», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Также серб объяснил решение пойти вперед на последних минутах матча.

«Не я сам принимаю решения на поле, со скамейки мне сказали, чтобы я пошел вперед помочь. Последние 5–6 минут всегда играются длинными передачами, мы забили гол наконец, который VAR не засчитал», — сказал Иванович.

«Локомотив» в матче 11-го тура обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря единственному засчитанному голу Крыховяка.