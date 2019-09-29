Российская теннисистка Екатерина Александрова преодолела барьер первого круга на турнире в Пекине. Спортсменка в трех сетах переиграла американку Бернарду Пера со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Пера ранее пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Матч продолжался почти два часа.

За это время Александрова сделала семь эйсов, столько же раз ошиблась на подаче, реализовав четыре брейк-пойнта из одиннадцати. У Перы шесть подач навылет, семь двойных ошибок и два брейка.

Следующей соперницей Александровой в Пекине станет румынка Симона Халеп, посеянная под шестым номером.

Отметим, что действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является представительница Дании Каролина Возняцки. В решающем матче в прошлом сезона она переиграла Анастасию Севастову из Латвии в двух сетах.