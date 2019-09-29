Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов определился со стартовым составом своей команды на матч 11-го тура РПЛ против «Оренбурга». В основе и в запасе нет немецкого полузащитника Андреа Шюррле, который, по слухам, заболел.

В воротах «Спартака» сыграет Максименко. В центре обороны — Джикия и Кутепов. По краям — Рассказов и Айртон. В центре поля выйдут Гулиев, Зобнин и Тиль. В группе атаке сыграют Мельгарехо, Бакаев и Понсе.

В запасе у «Спартака» осталисьРебров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.

Встречу обслужит арбитр Станислав Васильев из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

Матч «Спартак» — «Оренбург» начнется в 16.30.