В матче 11-го тура РПЛ в Казани «Рубин» принимал «Уфу» на стадионе «Центральный». Команды так и не смогли забить друг другу — встреча завершилась со счетом 0:0.

В составе «Рубина» желтые карточки получили Уромович, Ташаев, Марков и Коновалов. В составе «Уфы» — Даниил Фомин. Встречу обслуживал Алексей Матюнин.

«Рубин» с 11 очками занимает после 11 матчей делит 11-е место с «Крыльями Советов». «Уфа» набрала 15 очков и опередила «Урал» в турнирной таблице, занимая шестое место.

Следующий матч «Рубин» проведет также дома против «Тамбова». «Уфа» сыграет на своем поле с «Ахматом».