Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при России, проходившем в рамках 16-го этапа серии Гран-при «Формулы-1».

Гонка прошла в Сочи на автодроме в Олимпийскойм парке, спортсмены преодолели дистанцию в 309 с небольшим километров (53 круга).

Льюис Хэмилтон прошел дистанцию за 1 час 3 минуты и 38,992 секунды. На втором месте расположился его партнер по команде Валттери Боттас, он уступил первому месту около трех секунд. Третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, он стартовал с поул-позиции, однако уступил Хэмилтону 5,212 секунды.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стартовал с последнего места, однако сумел финишировать 12-м. От первого места он отстал более, чем на минуту.

Не смогли финишировать в гонке Робер Кубица, Джордж Расселл, Себастьян Феттель, Ромен Грожан и Даниэль Риккардо.