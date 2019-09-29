Футбольный клуб «Сочи» сыграет с грозненским «Ахматом» в заключительном матче 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Встреча пройдет сегодня, 30 сентября, на арене «Фишт» в Сочи, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен Алексей Еськов из Москвы. Ассистировать ему на линии будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (также оба из Москвы). Резервным рефери на матч назначен Павел Садыханов.

После 10 туров Российской Премьер-лиги «Сочи» имеет в своем активе 9 очков и идет на тринадцатом месте. Команда Александра Точилина смогла одержать две победы, трижды сыграть вничью, а пять матчей проиграла. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на 14-м месте, также имея 9 очков после 10 туров.

Лидирует в чемпионате России московский ЦСКА, имея 25 очков.