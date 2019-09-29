Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», оценил свое выступление в итоговой гонке Гран-при России.

Напомним, соревнования прошли сегодня в Сочи на автодроме в Олимпийском парке. По итогам гонки Квят занял 12-е место, проиграв результату Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» больше минуты.

Слова Квята приводит портал «Спорт-Экспресс». С учетом того, откуда мне пришлось стартовать, назову свой результат неплохим», — заявил пилот. По словам Квята, программой максимум на Гран-при Сочи было попасть в очковую зону. «С учетом всех факторов, считаю, что провел сильную гонку», — заключил автогонщик.

В гонке Гран-при России Квят стартовал последним: пилот был оштрафован за смену силовой установки на болиде после гонки в Сингапуре. Также спортсмен не принимал участие в квалификации, поскольку в тот момент его машину ремонтировали.