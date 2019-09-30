Петербургский хоккейный клуб СКА проведет выездной матч против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Встреча пройдет сегодня, 30 сентября, на стадионе «Арена-Рига» и начнется в 19:30 по московскому времени.

В общей турнирной таблице КХЛ подопечные Алексея Кудашова занимают третье место, имея 17 очков после 12 туров. На минувшей неделе СКА один раз проиграл, а также одержал две победы. В понедельник петербургские армейцы уступили по буллитам московскому ЦСКА, а затем обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Все три встречи СКА провел в «Ледовом дворце».

Рижское «Динамо» сейчас занимает последнее место в общей турнирной таблице КХЛ: за 10 туров команда набрала 6 очков.

В межсезонье эти команды играли между собой на товарищеском турнире Sochi Hockey Open. Со счетом 6:5 победу одержали хоккеисты из Риги.