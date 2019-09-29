Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, в каком состоянии находится команда перед матчем с «Оренбургом», а также поделился мнением по поводу давления, которое оказывается на него из-за поражений.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Кононов сообщил, что «Спартак» находится в хорошем состоянии. «Выиграли в Кубке, получили положительные эмоции, хорошо потренировались. Сделали ряд ротаций, так как надо дать кому-то отдохнуть, а кому-то дать сыграть», — отметил тренер.

По словам Кононова, под давлением он находится уже давно. «С момента перехода в «Спартак». Для меня это привычное состояние. Работать в «Спартаке» — это мотивация. Давление — это тоже мотивация», — заключил специалист.

Напомним, во встрече «Спартака» и «Оренбурга» сейчас идет первый тайм. Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие-Арена».