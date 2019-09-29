Женская сборная России по гандболу сыграет с командой Швейцарии в матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года.

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Ранее Россия обыграла на отборочном турнире к Евро-2020 сборную Словакии. Игра прошла в Ростове и завершилась со счетом 34:15 в пользу хозяек площадки. Этот матч стал первым после ухода с поста главного тренера команды Евгения Трефилова и назначения на его пост испанского специалиста Амброса Мартина.

В отборочной группе на чемпионат Европы 2020 года по гандболу среди женщин сборная России пока располагается на первом месте, имея два очка. Столько же очков заработала сборная Сербии, обыграв команду Швейцарии в стартовом матче квалификации.