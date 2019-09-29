Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал состояние бразильского полузащитника «Зенита» Малкома.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Орлов заявил, что не знает, насколько скоро Малком сможет вернуться в строй. «Бразилец «спрятан», тренируется на базе. Никто не афиширует его состояние. Малкома вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на октябрьские матчи. Вот интересно, поедет ли или нет», — сказал комментатор, добавив, что «Зенит» сейчас очень нуждается в игроке типа Малкома.

«Вот «Зениту» он нужен по зарез! «Зенит» сейчас играет без одного крыла. Левое есть, а вот правое… Самолет без одного крыла далеко долетит?», — заключил специалист.

Напомним, Малком получил травму, сыграв всего два неполных матча за «Зенит» — с «Краснодаром» и московским «Динамо».