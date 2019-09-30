Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов сегодня, 30 сентября, начнут выступления на турнире серии ATP500 в Пекине.

Соревнования пройдут на Даймонд-корте и Лотус-корте в Национальном теннисном центре Пекина.

Андрей Рублев в первом круге турнира сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитрова. Начало встречи запланировано на 7:30 по московскому времени. Ранее эти спортсмены трижды встречались на корте: две победы одержал Димитров, еще один матч остался за Рублевым.

Карен Хачанов в стартовом матче открытого чемпионата Китая сыграет с уругвайским теннисистом Пабло Куэвасом. Начало встречи запланировано на 9:00 по московскому времени. По личным встречам в этой паре счет 2:1 в пользу Хачанова.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Китая по теннису составляет 3 миллиона 666 тысяч долларов.