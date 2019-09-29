Волейболистка женской сборной России Наталья Гончарова поделилась эмоциями после завоевания бронзы на Кубке мира по волейболу в Японии.

Гончарова, чьи слова приводит портал «Спорт-Экспресс», заявила, что радость от завоевания долгожданной медали придет в полной мере позже. «Немного обидно, что так завершился матч с Бразилией, но результат есть — бронза. Она дает нам надежду на то, что мы двигаемся по правильному пути, прибавляем», — сказала волейболистка, отметив, что команде нужно еще больше работать.

По мнению Гончаровой, итог на Кубке мира делает общее впечатление от последних месяцев в сборной России положительным. «Теперь надо брать медали на Олимпиаде, тем более что в Японии в 2010-м у нас уже было золото чемпионата мира», — отметила Наталья Гончарова.

Напомним, женская сборная России впервые с 2015 года вошла в тройку лучших команд по итогам крупного международного соревнования.