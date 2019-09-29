Российская фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская рассказала о том, каким образом Евгения Медведева и Алина Загитова смогут выступить в новогодних ледовых спектаклях сразу после возвращения с чемпионата России.

В интервью порталу Sport24 Бутырская заявила, что скорее всего, выступления фигуристок будут одноразовыми. «Часто же бывают после соревнований какие-то показательные выступления, вот тут почти то же самое. Это же нормально», — отметила фигуристка.

По мнению Бутырской, Загитова с Медведевой сильные, а ей сложно поверить, что они будут полноценно участвовать в шоу на постоянной основе. «Так что не переживайте, все будет хорошо. И на чемпионате России выступят, и в шоу покатаются», — сказала Бутырская.

Напомним, Евгения Медведева исполнит главную роль в шоу Ильи Авербуха «Волшебник Страны Оз», а Алина Загитова станет героиней постановки Татьяны Навки «Спящая Красавица».