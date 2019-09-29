Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал прогресс подопечного Федора Смолова в команде, а также оценил критику в адрес нападающего.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Семин заявил, что никогда не соглашался с критикой в адрес Смолова, которой было очень много после чемпионата мира. «В том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал», — отметил тренер.

По мнению Семина, Смолов проводит очень хороший сезон, много работает на поле, в основном, на команду. «Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных», — заключил тренер, добавив, что мастерство Смолова всегда при нем.

Напомним, Федор Смолов стал игроком «Локомотива» летом 2018 года.