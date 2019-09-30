Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой в первом круге турнира WTA в Пекине.
Игра пройдет сегодня, 30 сентября, на втором корте Национального теннисного центра Пекина. Начало запланировано на 7:30 по московскому времени.
Ранее российские теннисистки встречались между собой один раз: Павлюченкова и Кудерметова в текущем году сыграли друг с другом на турнире в Шеньчжене. Победа осталась за Кудерметовой.
Победительница этого матча во втором раунде сыграет с американкой Софией Кенин, которая обыграла в первом раунде испанку Гарбинье Мугурусу.
Общий призовой фон Открытого чемпионата Китая по теннису среди женщин составляет 8 миллионов 285 тысяч долларов.
Ранее во второй круг турнира в Пекине вышла Екатерина Александрова, барьер не смогли преодолеть Светлана Кузнецова и Анна Блинкова.
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