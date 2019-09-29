Итальянский голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, почему он все еще играет в футбол и к чему стремится в своей карьере.

Слова футболиста приводит портал Goal. По мнению Буффона, невероятным стимулом продолжать карьеру для него является отсутствие трофея Лиги чемпионов УЕФА. «Я благодарен жизни, что она не позволила мне выиграл Лигу чемпионов. Если бы было иначе, я бы спрашивал себя, зачем я до сих пор играю», — отметил вратарь.

Буффон отметил, что в свои годы он все еще в деле, и это здорово, однако у него нет никаких гарантий в клубе.

«Ювентус» не любительский клуб, я буду играть тогда, когда тренер назовет мою фамилию», — сказал футболист.

Напомним, сейчас Джанлуиджи Буффону 41 год.