Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Игра прошла на «Открытие-Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1 пользу «Оренбурга».

На 45-й минуте встречи счет открыл Андрей Малых с передачи Георгия Зотова. Затем «Оренбург» удвоил свое преимущество на 62-й минуте благодаря голу Джордже Деспотовича. Результативным пасом в этой атаке отметился Рикарду Алвеш.

Спустя три минуты Лоренсо Мельгарехо сократил отставание «Спартака», сделав счет в матче 1:2. На 71-й минуте судья принял решение об удалении Даниэля Мишкича — игрок «Оренбурга» получил в матче вторую желтую карточку.

Отметим, предыдущие три тура «Спартак» также завершил поражением, проиграв «Зениту», «Уралу» и «Уфе». Сейчас команда Олега Кононова имеет 14 очков и располагается на 9-м месте.