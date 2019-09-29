Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сегодня, 29 сентября, посетил тренировку женской национальной команды. Об этом сообщает официальный «Твиттер» сборной России.

Сейчас женская сборная России по футболу тренируется под руководством Елены Фоминой в Москве, готовясь к отборочному матчу ЧЕ-2021 против команды Нидерландов.

В воскресенье главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской сборной России, которая в Москве готовится к отборочному матчу ЧЕ-2021 с Нидерландами. Он пообщался с Еленой Фоминой, ее тренерским штабом и игроками. 1/2 pic.twitter.com/qUzN8YoK8w — Сборная России (@TeamRussia) 29 сентября 2019 г.

Пресс-служба отметила, что такая практика в национальных футбольный командах в России — не редкость. На тренировках национальной сборной России во время сентябрьского перерыва побывали Михаил Галактионов, Елена Фомина, Михаил Лихачев и другие наставники различных национальных футбольных команд.