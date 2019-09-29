Российская фигуристка Алена Леонова поделилась впечатлением от первых выступлений Анны Щербаковой и Александры Трусовой на взрослом уровне.

По мнению спортсменки в интервью блогу «Беседка с видом на каток» на портале Sports.ru, сочетание техники и выразительности она увидела только у Анны Щербаковой.

«Конечно, Александра Трусова большая молодец, здорово все прыгает, но пока что это катание от прыжка к прыжку, особенно в первой половине», — сказала фигуристка.

Леонова заявила, что четверные прыжки очень энергозатратны. «Еще и три штуки… Представляю, сколько сил они забирают. У Саши, я думаю, еще все впереди», — сказала Леонова, добавив, что Трусовой нужно обрести уверенность, чтобы выступать с более артистичными программами.

Напомним, в текущем сезоне Александра Трусова включила в свою произвольную программу три четверных прыжка, в то время как у Анны Щербаковой стоит один четверной лутц.