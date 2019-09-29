В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня, 29 сентября, будет разыграно пять комплектов наград.

Прямую трансляцию финалов в нескольких дисциплинах можно будет увидеть здесь:

В 20:40 мск по московскому времени стартуют финальные соревнования в дисциплине «Прыжки с шестом» у женщин, Россию представит Анжелика Сидорова.

В 21:45 мск начнутся финальные попытки в дисциплине «Тройной прыжок» у мужчин. Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров не смогли попасть в 12 лучших спортсменов по итогам квалификации.

В 22:25 мск продет финальный забег смешанной эстафеты 4 по 400 метров.

В 23:20 мск стартует финальный забег на сто метров у женщин, а в 23:30 начнутся соревнования спортивной по ходьбе на 20 километров — также у женщин. В соревнованиях по ходьбе выступит россиянка Яна Смердова.

Соревнования проходят поздним вечером из-за погодных условий: в Дохе сейчас очень жарко.