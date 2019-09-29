Женская сборная России по гандболу в гостях обыграла команду Швейцарии в матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года.

Игра завершилась со счетом 35:26 в пользу россиянок.

В первом тайме игра шла очень ровно, и обеспечить минимальное преимущество россиянкам удалось только к концу игрового отрезка. Во втором тайме команда Амброса Мартина начала наращивать преимущество, доведя его до значения «+9».

Это уже вторая победа российских гандболисток в отборочном турнире Евро-2020. Ранее женская сборная России разгромила команду Словакии со счетом 34:15, этот матч стал первым для команды под руководством нового главного тренера. В следующем туре команда Амброса Мартина встретится со сборной Сербии.

Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов оставил свой пост по состоянию здоровья летом 2019 года.