Российская фигуристка Алена Леонова поделилась мнением по поводу катания Елизаветы Туктамышевой.

По мнению спортсменки в интервью блогу «Беседка с видом на каток» на портале Sports.ru, Туктамышева умеет находить баланс между технической составляющей программ и артистизмом. «У Лизы Туктамышевой хоть и нет четверных, но в произвольной сейчас стоит два трикселя. При этом программа смотрится очень хорошо», — отметила Леонова.

По мнению Леоновой, Туктамышева становится более раскованной уже после того, как уже исполнила самые сложные прыжки в программе. «Ощущения, что Лиза зациклена на прыжках, нет: она научилась абстрагироваться и отпускать себя. Надеюсь, что у нее и дальше все будет хорошо», — сказала Леонова.

Ранее тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал, под какую музыку она будет исполнять короткую программу.