Российский футбольный тренер Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Информацию об этом сообщила пресс-служба московской команды. Сообщается, что после игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренерав связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло.

Команда под руководством Кононова в этом сезоне не смогла пройти в групповой этап Лиги Европы, а также проиграла четыре последних матча в чемпионате России: «Зениту», «Уралу», «Уфе» и «Оренбургу».

На данный момент подготовкой команды к матчу с «Краснодаром» займется и.о. главного тренера Сергей Кузнецов.

На посту главного тренера Спартака Олег Кононов проработал меньше года: он был назначен на эту должность в ноябре 2018 года после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры.