Российский защитник, капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова после матча с «Оренбургом».

Слова футболиста приводит портал «Спорт-Экспресс». На вопрос, комфортно ли игрокам было работать с Кононовым, Джикия ответил утвердительно. «Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего», — поделился мнением защитник.

Также Джикия попросил фанатов «Спартака» поддерживать команду и в плохое время, и в хорошее, а происходящее в раздевалке красно-белых комментировать отказался.

Напомним, Олег Кононов подал в отставку после того, как «Спартак» в четвертый раз подряд проиграл в РПЛ. Со счетом 1:2 красно-белые проиграли «Оренбургу», а до этого уступили «Зениту», «Уралу» и «Уфе».