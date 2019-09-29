Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился своим мнением по поводу отставки Олега Кононова.

Слова легенды клуба приводит портал «Чемпионат.com». «Ну, отмучились мы. Надо думать, кто мог бы возглавить «Спартак», — сказал Дасаев, добавив, что ему хотелось бы всё-таки видеть отечественного специалиста, кого-то из бывших спартаковцев на посту главного тренера клуба.

Напомним, Олег Кононов был уволен из «Спартака» после того, как команда четыре матча подряд проиграла в чемпионате России по футболу. Красно-белые проиграли «Зениту», «Уралу», «Уфе» и «Оренбургу». После матча с «Оренбургом», в котором «Спартак» проиграл со счетом 1:2, Олег Кононов подал в отставку и руководство клуба приняло ее.

Подготовкой команды к матчу с «Краснодаром» займется и.о. главного тренера Сергей Кузнецов.