Экс-голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу отставки Олега Кононова из клуба после поражения от «Оренбурга».

По мнению Нигматуллина, отставка Кононова напрашивалась сто лет назад. «Не знаю, кто может занять его место. Все хорошие тренеры сейчас на рабочем месте», — сказал бывший вратарь команды, добавив, что он хотел бы видеть на этом посту россиянина. Слова Нигматуллина приводит портал Чемпионат.com.

«Карреру нужно вернуть и всё. И все будут довольны», — заявил Нигматуллин, добавив, что клуб потерял начало сезона из-за Кононова.

После игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло.

Подготовкой команды к матчу с «Краснодаром» займется и.о. главного тренера Сергей Кузнецов.