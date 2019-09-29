Мужская сборная Сербии одержала победу на чемпионате Европы по волейболу 2019 года. В финальном матче сербы обыграли команду Словении со счетом 3:1.

Встреча прошла в Париже на стадионе «АккорХотелс Арена». Первый сет остался за сборной Словении — 25:19 в пользу подопечных Альберто Джульяни. Затем три сета взяла команда Сербии, счет 25:16, 25:18, 25:20.

В составе сборной Сербии самым результативным игроком финала стал диагональный Александр Атанасьевич — 22 очка он принес команде. В составе Словении 15-ю очками отметился Клемен Чебуль, доигровщик.

В матче за бронзу турнира сборная Польши со счетом 3:0 разгромила команду Франции, одну из хозяек турнира.

Сборная России по волейболу покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив команде Словении, хотя на групповом этапе обыгрывала эту сборную со счетом 3:0.